Федерер став першою людиною, яка за життя зображена на швейцарській ювілейній монеті

Портрет легендарного тенісиста Роджера Федерера з'явився на офіційній ювілейній монеті Швейцарії. 38-річний переможець 20 турнірів "Великого шолома" опублікував відео з процесом виготовлення монети.

"Спасибі Швейцарії та монетному двору за неймовірну честь", – сказав титулований Федерер.

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Третя ракетка світу став першою людиною в історії Швейцарія, яка за життя зображена на швейцарській ювілейній монеті, повідомляє Blick.

Срібна монета номіналом 20 франків буде офіційно випущена 23 січня 2020 року.



Монета з портретом Федерера / фото: Blick

У травні монетний двір планує виготовити другу монету з Федерером – золоту і вартістю 50 франків.

Передзамовлення першого обмеженого тиражу на сайті монетного двору завершиться не пізніше 19 грудня, якщо викарбувані 55 000 штук не продадуть раніше.

Досягнення Федерера

38-річний Федерер 27 жовтня у рідному Базелі виграв свій 103-й титул у кар'єрі. У фіналі турніру Роджер легко переміг Алекса Де Мінора .

Федерер зіграв у фіналі турніру в Базелі 15-й раз – це рекорд для тенісу незалежно від статі. Роджер вдесяте виграв домашні змагання. Ще 10 разів Роджер перемагав у Галле. Жоден тенісист не перемагав на двох турнірах по десять разів.

Цього року Роджер подолав позначку в 1200 перемог у своїй професійній кар'єрі. Лідирує у цьому списку Джиммі Коннорс, який за свою кар'єру виграв 1274 матчі.

Федерер у 2018 році став найстаршим лідером рейтингу ATP (найкращий тенісист планети). Федерер побив рекорд американця Андре Агассі, який у 2003 році був лідером чоловічого тенісу у віці 33 років. Роджеру було 36.

Роджер рекордсмен за кількістю тижнів лідерства в одиночному рейтингу ATP (310).