Федецький за хорошу суму в контракті будь-яку емблему поцілує, хоч дупу намалюй, – Смалійчук

Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук, який зараз живе в Іспанії, виступив з гучною заявою, що стосується ексгравця львівського клубу і збірної України Артема Федецького.

Причина конфлікту капітана і віцепрезидента "Карпат" – кулуарні домовленості гравця з арбітрами.

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В "Карпатах" я всіх зібрав і пояснив, що живу чесно, і мені не потрібен результат за будь-яку ціну. Потім з часом я дізнаюся, що суддям за матч "Карпати" – "Сталь", останній матч сезону, пообіцяли 200 тисяч гривен. І там стирчать вуха великого переговірника – Артема Федецького.



Я не став розбиратися, покликав його і сказав, що пора прощатися. Він відмовився йти і його відправили в дубль. Краще туди або в політику. Був би він хорошим політиком? Так, 100%. Гроші любить, суми, за хорошу суму в контракті тобі будь-яку емблему поцілує, навіть дупу намалюй і це пройде. Стандартний набір нашого сучасного політика. Кажуть, буде у нас слуга народу, якого ми заслужили,

– заявив Смалійчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

У "Карпатах" Федецький провів останній матч в грудні 2018 року, потім був переведений в дубль, а ще влітку балотувався в депутати, але в парламент не потрапив.

Федецький балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу" по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.