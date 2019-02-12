"Зеніт" з Ракіцьким у складі поступився "Фенербахче": відео

Російський "Зеніт", кольори якого захищає українець Ярослав Ракіцький, програв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи турецькому "Фенербахче". Українець, хоч і вийшов у стартовому складі "Зеніту", але не допоміг партнерам уникнути гіркої поразки.

Фенербахче – Зеніт 1:0

Голи: Слімані, 21

Нереалізований пенальті: Мак, 44 (Зеніт)

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Стамбульський клуб активно розпочав гру й вже на 5 хвилині "посадив" українського центрбека "Зеніту" Ярослава Ракіцького на жовту карточку. Це дебютний матч для Ярослава у футболці росіян. А на 21 хвилині турки вийшли вперед. Після подачі з кутового Слімані прекрасно зорієнтувався у штрафному росіян і переправив м'яч у ворота Луньова – 1:0.

Забитий гол не зупинив турків і господарі поля провели ще декілька небезпечних атак. Зокрема, двічі перевірив пильність воротаря "Зеніту" хавбек Еліф Елмас. Луньов зі своїм завдання впорався і не дозволив "жовтим канаркам" збільшити перевагу.

На 43 хвилині у своєму штрафному майданчику порушив правила капітан "Фенербахче" Топал. Арбітр без роздумів призначив пенальті й до позначки підійшов Роберт Мак. Словак пробив потужно, але на доступній для Текіна висоті. Воротар турків парирував удар, після чого м'яч влучив у поперечину – голу нема.

У другому таймі гравці "Фенербахче" були більш пасивні. Водночас і "Зеніт" не відзначився надзвичайною активністю. Відтак 45 хвилин минули без небезпечних моментів і запам'яталися боротьбою в центрі поля.

Фенербахче – Зеніт – відеоогляд матчу

"Фенербахче" відстояв результат, який здобув у першому таймі, та виграв поєдинок. Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться у четвер, 21 лютого, у Санкт-Петербурзі.

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