"Ференцварош" Реброва здобув важливу нічию у кваліфікації Ліги чемпіонів: відео

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Динамо – Ференцварош результат матчу
Динамо – Ференцварош результат матчу / Фото з відкритих джерел

Угорський "Ференцварош", яким керує українець Сергій Ребров, у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на виїзді зіграв внічию із загребським "Динамо" – 1:1.

"Динамо" Загреб – "Ференцварош" 1:1
Голи: Ольмо, 7 – Шигер, 60

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Першими рахунок відкрили хорвати, але угорці зуміли зрівняти. У стартовому складі "Ференцвароша" на полі з'явилися Ігор Харатін і Олександр Зубков. Також в кінцівці вийшов Данило Ігнатенко.

Загреб забив швидкий гол на 7-й хвилині зусиллями Аріяна Адемі та Дані Ольмо. Перший протягнув м'яч з лівого флангу до штрафного майданчика та відкинув партнеру, а гравець молодіжної збірної Іспанії прорвався повз кількох опонентів і вміло пробив під дальню стійку.

На 60-й хвилині "Ференцварош" відігрався. Гольова атака не обійшлася без участі Зубкова: українець прострілив з лівого флангу на Нгуена, удар того парирував голкіпер, а першим на добивання встиг Сігер.

Непоганий результат для Сергія Реброва на виїзді. Матч-відповідь відбудеться через тиждень в Угорщині.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Ференцварош Сергій Ребров
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