Ferrari отримає найбільші призові у Формулі-1 у 2019 році

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Ferrari отримає найбільші призові у Формулі-1 у 2019 році
Ferrari отримає найбільші призові у Формулі-1 у 2019 році / twitter Scuderia Ferrari

У 2019 році призовий фонд Формули один сягне понад 1 мільярда доларів. Найбільше отримає італійська команда Ferrari. Попри те, що вона не може виграти Кубок конструкторів десять років.

Причиною є те, що Ferrari продовжує отримувати так званий "довготерміновий платіж" від організаторів перегонів. У 2019 році він сягне 73 мільйона доларів. Це забезпечить дохід Ferrari у розмірі 205 мільйонів доларів, повідомляє RaceFans.

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На другому місці за доходами опинилася команда Mercedes. Вона загалом отримає 177 мільйонів доларів. На третьому місці за доходом – Red Bull. На їх рахунок впаде 152 мільйони доларів.

Зазначається, що у 2019 році призові будуть розділені на три частини. Перша з них – 35 мільйонів доларів, які отримає кожна команда, яка фінішувала у топ-10 у двох з трьох останніх сезонах. Наступна частина – пропорційна в залежності від місця команди у Кубку конструкторів у попередньому сезоні.

Третій платіж отримають лише п’ять команд. Чотири з них – це "бонус кубка конструкторів" для Ferrari, McLaren Mercedes та Red Bull. Дві останні, разом з William, отримають ще спеціальні доплати від Liberty Media, яка володіє Формулою-1.

Новий сезон Формули-1 стартує 17 березня з гран-прі Австралії.

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Теги: Спорт Формула-1 Ferrari
Джерело: 24 Канал
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