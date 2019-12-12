Ferrari першою з усіх команд представить болід для нового сезону формули-1: дата

Команда Ferrari першою представить новий болід для сезону 2020 року. Зробить це команда ще 11 лютого.

"Ми представимо машину дуже рано. Думаю, ми будемо першими. Причина, по якій ми зробимо все раніше, полягає в тому, що нам потрібно попрацювати на стенді для омологації, а вже потім їхати в Барселону. Ми покажемо машину 11 лютого, оскільки після цього вирушимо працювати на стенді", – заявив керівник Ferrari Бінотто журналістам.

Що таке омологація?Омологація (іноді гомологація) – приведення товару до відповідності якимось стандартам або вимогам; отримання погодження від офіційної організації – з метою вдосконалення товару та покращення його технічних характеристик. Походить від грецького homologeo (ὁμολογέω) – "домовиться". Поширене використання цього терміну в автоспорті, де воно значить виконання вимог і стандартів тієї чи іншої ліги.

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Передсезонні тести в 2020 році будуть скорочені з восьми до шести днів. Перша сесія пройде на "Каталунья" з 19 по 21 лютого, а друга – з 26-го по 28-е лютого.

Зараз в Маранелло завершують проєктування своєї машини, переходячи до її виробництва і омологації. Ferrari 2020 року отримала внутрішній індекс 671, збереже матову червону фарбу, яку почали використовувати в цьому році з метою економії ваги. Індекс нової Ferrari команда традиційно оголошує на презентації або прямо перед нею. У 2019 м червона машина називалася SF90 на честь 90-річчя гоночного колективу Енцо Феррарі, роком раніше – SF71.