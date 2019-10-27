Фертстаппена оштрафували на гран-прі Мексики, першим стартуватиме Леклер

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Ферстаппен та Леклер
Ферстаппен та Леклер / formula1.com

Пілота Red Bull Макса Ферстаппена оштрафували після кваліфікації на гран-прі Мексики.Відтак він втратив поул-позишн та стартуватиме з четвертого місця.

Нагадаємо, Ферстаппен показав найкращий час під час кваліфікації. Перед самим фінішем він обійшов Валттері Боттаса з Mercedes, який потрапив в аварію.

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Однак стюарди на гран-прі Мексики оштрафували Ферстаппена за те, що він проігнорував жовті прапори на трасі після аварії. Відтак він опустився на три позиції на старті, а в його суперліцензію зарахували два штрафні бали.

Відтак на гран-прі Мексики з першої позиції стартуватиме пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер Себастьян Феттель стартуватиме з другої позиції. На третій – лідер загального заліку Льюїс Хемілтон з Mercedes. Ферстаппен лише четвертий.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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