Фертстаппена оштрафували на гран-прі Мексики, першим стартуватиме Леклер

Пілота Red Bull Макса Ферстаппена оштрафували після кваліфікації на гран-прі Мексики.Відтак він втратив поул-позишн та стартуватиме з четвертого місця.

Нагадаємо, Ферстаппен показав найкращий час під час кваліфікації. Перед самим фінішем він обійшов Валттері Боттаса з Mercedes, який потрапив в аварію.

Читайте також: Формула-1 затвердила календар на новий сезон із рекордною кількістю гонок

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Однак стюарди на гран-прі Мексики оштрафували Ферстаппена за те, що він проігнорував жовті прапори на трасі після аварії. Відтак він опустився на три позиції на старті, а в його суперліцензію зарахували два штрафні бали.

"It is very disappointing ... but we have a really good race car so it should be a close fight"



Max Verstappen will start from P4 instead of pole after his grid penalty for ignoring yellow flags in #MexicoGP qualifying — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Відтак на гран-прі Мексики з першої позиції стартуватиме пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер Себастьян Феттель стартуватиме з другої позиції. На третій – лідер загального заліку Льюїс Хемілтон з Mercedes. Ферстаппен лише четвертий.