Фертстаппена оштрафували на гран-прі Мексики, першим стартуватиме Леклер
Пілота Red Bull Макса Ферстаппена оштрафували після кваліфікації на гран-прі Мексики.Відтак він втратив поул-позишн та стартуватиме з четвертого місця.
Нагадаємо, Ферстаппен показав найкращий час під час кваліфікації. Перед самим фінішем він обійшов Валттері Боттаса з Mercedes, який потрапив в аварію.
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Однак стюарди на гран-прі Мексики оштрафували Ферстаппена за те, що він проігнорував жовті прапори на трасі після аварії. Відтак він опустився на три позиції на старті, а в його суперліцензію зарахували два штрафні бали.
Відтак на гран-прі Мексики з першої позиції стартуватиме пілот Ferrari Шарль Леклер. Його партнер Себастьян Феттель стартуватиме з другої позиції. На третій – лідер загального заліку Льюїс Хемілтон з Mercedes. Ферстаппен лише четвертий.