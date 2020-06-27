16-річний голкіпер полтавської "Ворскли" Павло Ісенко став справжнім героєм кубкового матчу. Подвиг юного таланта неабияк зацікавив португальську "Бенфіку".

Герой півфінального матчу Кубка України між "Маріуполем" і "Ворсклою", 16-річний голкіпер полтавської команди Павло Ісенко потрапив до сфери інтересів португальської "Бенфіки", повідомляє видання Record.

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Зацікавленість гранда

Зараз про конкретну пропозицію мови поки не йде. Португальський топ-клуб найближчим часом буде стежити за виступами воротаря.

У "Бенфіці" вражені не тільки феноменальною грою голкіпера в післяматчевій серії пенальті в півфіналі Кубка України, але і значними антропометричними даними. Зріст хлопця вже становить 192 сантиметри.

Раніше повідомлялось, що талановитий голкіпер міг опинитись у донецькому "Шахтарі". Йому раніше надходила пропозиція поповнити склад донеччан, але юний голкіпер відмовився через перспективи, дім та сім'ю.

Вихід Ісенка у півфіналі Кубка України

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов ризикнув та випустив 16-річного голкіпера на серію післяматчевих пенальті і не прогадав: Ісенко відбив 3 з 5 ударів гравців "Маріуполя" та став справжнім героєм матчу.

Як зазначив помічник головного тренера полтавського клубу Віктор Уляницький, вихід Ісенка був вирішений заздалегідь. Наставник ще два тижні тому сказав Ісенку, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України.