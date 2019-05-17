ФФУ несподівано змінить назву і профінансує впровадження VAR в УПЛ

17 травня в Запоріжжі відбудеться черговий Конгрес Федерації футболу України, на якому оголосять, що ФФУ змінить вивіску і офіційно буде називатися Українською асоціацією футболу.

Про це інформує телеканал "Футбол 1".

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Крім зміни назви, до порядку денного також буде включено питання затвердження нового статуту організації, а також застосування в наступному чемпіонаті України системи VAR. Фінансування впровадження VAR в українському футболі хоче взяти на себе ФФУ.

Тут доводиться підставляти плече і допомагати нашим клубам в цій системі.VAR оплачує ФФУ? Так. Ми повністю взяли це на себе. Це рука допомоги нашим партнерам із Прем'єр-ліги, щоб наші клуби вже з наступного сезону могли користуватися VAR,

– сказав президент ФФУ Андрій Павелко.

Також зазначається, що ідея перейменування ФФУ була повністю схвалена в УЄФА, яка раніше отримала запит на такий крок від керівництва українським футболом.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах. Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах.

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