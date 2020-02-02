ФІДЕ розпочала розслідування проти двох українських шахістів через їх високі рейтинги

Міжнародна організація шахістів (ФІДЕ) почала розслідування щодо українських шахістів Юрія Шкуро та Ігоря Кобилянського. Причина – їх дуже високі рейтинги у бліці й рапіді відповідно.

Інформація про те, що ФІДЕ розпочала розслідування, опублікована на офіційному сайті Міжнародної організації шахістів.

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Причиною стало те, що Ігор Кобилянський та Юрій Шкуро потрапили у топ-10 світового рейтингу з рапіду і бліцу відповідно. Так, Ігор Кобилянський на початку 2020 року опинився на шостому місці в рейтингу з рапіду. Аналогічна ситуація була і з Юрієм Шкуро, але в бліці. Такі високі місця у маловідомих шахістів зацікавили ФІДЕ. І організація створила комісію з розслідування цієї справи, в яку увійшли юридичний радник ФІДЕ Олександр Мартинов і секретар кваліфікаційної комісії Алекс Холовчак.

"Ці результати викликали закономірний подив, з огляду на їх рівень результатів в класичні шахи. На даний момент відповідно до резолюції Президентської Ради дані рейтинги заморожені та призначена комісія з розслідування, що складається з двох осіб – мене і секретаря кваліфікаційної комісії Алекса Холовчака", – написав з цього приводу Олександр Мартинов

Варто відзначити, що на час розслідування обидва шахісти переведені в розряд "неактивних". А на сайті ФІДЕ при перегляді їх профілю вибиває повідомлення, що обидва українські шахісти перебувають під розслідуванням.