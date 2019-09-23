ФІФА нагороджує найкращих футболістів року: онлайн-трансляція

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ФІФА нагороджує найкращих футболістів року: онлайн-трансляція
ФІФА нагороджує найкращих футболістів року: онлайн-трансляція / fifa.com

У понеділок, 23 вересня, в оперному театрі "Ла Скала" в Мілані (Італія) відбудеться нагородження найкращих футболістів та тренерів минулого сезону. Церемонію The Best FIFA Football Awards 2019 можна переглянути в Україні по телебаченню та онлайн.

The Best FIFA Football Awards 2019 в Україні покаже телеканал "UA Перший". Початок прямої трансляції з Мілану о 21:30.

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Онлайн-трансляцію з Мілану можна переглянути ТУТ.

Найкращих визначатимуть у декількох номінаціях:

найкращий футболіст сезону

найкраща футболістка сезону

найкращий наставник чоловічої команди

найкращий наставник жіночої команди

найкращий голкіпер чоловічої команди

найкраща голкіперка жіночої команди

найкращий вболівальник

премія Пушкаша (найкрасивіший гол)

Імена переможців церемонії – читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФІФА
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