ФІФА назвала претендентів на звання найкращого тренера року

У ФІФА опублікували список тренерів, які номіновані на звання найкращого у 2019 році. У їх число увійшли п'ятеро наставників збірних та стільки ж клубних менеджерів.

Претенденти на звання найкращого тренера року:

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Джамель Бельмаді (Алжир) – привів збірну до другої в історії перемоги на Кубку африканських націй;

Дідьє Дешам (Франція) – команда лідирує у відбірковій групі Євро-2020, збірна посідає друге місце в рейтингу ФІФА;

Марсело Гальярдо (Рівер Плейт) – виграв Кубок Лібертадорес-2018, третє місце на клубному чемпіонаті світу;

Рікардо Гарека (Перу) – вивів команду у фінал Копа Америка-2019, найкраще досягнення збірної з 1975 року;

Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – здобув перемогу в АПЛ, Кубку Англії й Кубку англійської ліги;

Юрген Клопп (Ліверпуль) – виграв Лігу чемпіонів УЄФА, друге місце в АПЛ;

Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем) – вперше в історії "шпори" грали у фіналі Ліги чемпіонів, четверте місце в АПЛ;

Фернанду Сантуш (Португалія) – виграв Лігу націй УЄФА;

Ерік тен Хаг (Аякс) – здобув перемогу в чемпіонаті й Кубку Нідерландів, перший півфінал Ліги чемпіонів з 1997 року;

Тіте (Бразилія) – виграв Копа Америка-2019.

При виборі кандидатів враховувалися результати, які були показані тренерами з 16 липня 2018 року до 19 липня 2019 року. Переможець буде названий на церемонії Best FIFA Football Awards в Мілані 23 вересня.

Найкращим тренером 2018 року став Дідьє Дешам, який разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу в Росії.