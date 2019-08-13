ФІФА пішла на поступки "Манчестер Сіті", який міг отримати трансферний бан

106 Читать новость на русском
"Манчестер Сіті" уникнув тансферного бану
"Манчестер Сіті" уникнув тансферного бану / ФК "Манчестер Сіті"

ФІФА винесла вердикт у справі про порушення "Манчестер Сіті" правил про реєстрацію юних футболістів, які не досягли 18-річного віку.

"Манчестер Сіті" вдалося уникнути серйозного покарання. Клуб не отримав трансферний бан, але був оштрафований на 315 тисяч фунтів.

Читайте також: Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль": відео

"Містяни" порушили один з пунктів правил ФІФА, згідно з яким міжнародні трансфери футболістів можуть дозволятися тільки за умови досягнення ними 18-річного віку.

Раніше за порушення правил реєстрації неповнолітніх футболістів ФІФА карала такі клуби, як "Барселона", "Атлетіко" і "Челсі", забороною на підписання нових футболістів.

Останній приклад – лондонський гранд, чия апеляція у справі була відхилена. "Сині" вже звернулися з апеляцією до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

Спорт 24 писав, що УЄФА почав розслідування щодо "Манчестер Сіті" з приводу недотримання правил фінансового фейр-плей. Лідеру англійської Прем'єр-ліги загрожує кілька покарань, в тому числі виключення з Ліги чемпіонів.

blog_ava
Австралію засипало снігом, а кенгуру стрибають кучугурами: цікаві фото, відео
сьогодні
6269
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті ФІФА
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня
сьогодні 22:20 Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня
535
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12367
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7262
Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
сьогодні 21:32 Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
1550
Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
сьогодні 19:34 Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
183
Новини
Більше новин
Залиште відгук