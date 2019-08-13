ФІФА пішла на поступки "Манчестер Сіті", який міг отримати трансферний бан

ФІФА винесла вердикт у справі про порушення "Манчестер Сіті" правил про реєстрацію юних футболістів, які не досягли 18-річного віку.

"Манчестер Сіті" вдалося уникнути серйозного покарання. Клуб не отримав трансферний бан, але був оштрафований на 315 тисяч фунтів.

Читайте також: Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль": відео

"Містяни" порушили один з пунктів правил ФІФА, згідно з яким міжнародні трансфери футболістів можуть дозволятися тільки за умови досягнення ними 18-річного віку.

Раніше за порушення правил реєстрації неповнолітніх футболістів ФІФА карала такі клуби, як "Барселона", "Атлетіко" і "Челсі", забороною на підписання нових футболістів.

Останній приклад – лондонський гранд, чия апеляція у справі була відхилена. "Сині" вже звернулися з апеляцією до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

Спорт 24 писав, що УЄФА почав розслідування щодо "Манчестер Сіті" з приводу недотримання правил фінансового фейр-плей. Лідеру англійської Прем'єр-ліги загрожує кілька покарань, в тому числі виключення з Ліги чемпіонів.