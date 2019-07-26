ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео

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Збірна України перемогла на чемпіонаті світу U-20
Збірна України перемогла на чемпіонаті світу U-20 / Фото з відкритих джерел

ФІФА представила міні-фільм про чемпіонат світу U-20, який пройшов цього літа в Польщі.

У відеоролику переказується хід світової першості. Також присутні моменти злетів і падінь, радість і сльози і неймовірна перемога України в фіналі.

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Закінчується фільм словами хавбека української збірної Сергія Булеци, фінальним матчем проти Південної Кореї (3:1) і нагородженням збірної України.

Міні-фільм про перемогу збірної України на чемпіонаті світу U-20: дивіться відео

Як відомо, збірна України з футболу U-20 під керівництвом Олександра Петракова вперше в історії стала чемпіоном світу. У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї.

Олександру Петракову було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Чемпіонат світу U-20 Збірна України з футболу
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