ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
ФІФА представила міні-фільм про чемпіонат світу U-20, який пройшов цього літа в Польщі.
У відеоролику переказується хід світової першості. Також присутні моменти злетів і падінь, радість і сльози і неймовірна перемога України в фіналі.
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Закінчується фільм словами хавбека української збірної Сергія Булеци, фінальним матчем проти Південної Кореї (3:1) і нагородженням збірної України.
Міні-фільм про перемогу збірної України на чемпіонаті світу U-20: дивіться відео
Як відомо, збірна України з футболу U-20 під керівництвом Олександра Петракова вперше в історії стала чемпіоном світу. У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї.
Олександру Петракову було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".