ФІФА зобов'яже клуби продовжити контракти з футболістами і тренерами через коронавірус

ФІФА зобов'яже футбольні клуби продовжити контракти з гравцями і тренерами до кінця цього сезону. Також планується зміщення трансферних вікон, під час яких клуби можуть підписувати контракти з новими футболістами.

Про наміри ФІФА повідомляє ESPN з посиланням на внутрішній документ організації. У ньому йдеться, що контракти повинні бути продовжені до того моменту, коли сезон буде дограний.

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Йдеться про контракти тренерів та футболістів, які закінчуються 30 червня 2020 року.

Наразі малоймовірно, що більшість європейських чемпіонатів дограють до 30 червня.

Зокрема, в Англії відновлення чемпіонату перенесли на кінець квітня. В Іспанії футбольні поєдинки призупинені безстроково.

Також ФІФА хоче, щоб терміни трансферних вікон були змінені відповідно до дат початку нового сезону.

Робоча група також розгляне проблему відповідальності клубів по виплаті зарплат співробітникам, коли розіграші чемпіонатів перервані.

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У документі сказано, що клуби, гравці і тренери повинні працювати разом і домовитися про скорочення зарплат і надання розстрочки.

Члени робочої групи ФІФА обговорять цей документ у четвер. Поки у ФІФА не прийняли остаточне рішення.

Як коронавірус вплине на трансфери

Колишній президент "Баварії" Улі Генесс вважає, що пандемія коронавірусу негативно вплине на трансферний ринок.

"Я не можу уявити трансфери за 100 мільйонів євро в найближчому майбутньому. Суми трансферів зменшаться і не повернуться на колишній рівень ще 2-3 роки", – сказав Генесс.

На думку Генесса, через те, що постраждали всі всі країни, "ймовірно, це буде новий футбольний світ".

У Німеччині "Баварія" та ще три клуби виділили 20 мільйонів євро на підтримку клубів.

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