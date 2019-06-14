Фінал Чемпіонату світу U-20 Україна – Південна Корея: стало відомо, хто судитиме матч

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Ісмаїл Ельфатх
Ісмаїл Ельфатх / ussoccer.com

Фінал Чемпіонату світу з футболу U-20 Україна — Південна Корея, що відбудеться 15 червня в польській Лодзі, судитиме бригада арбітрів зі США на чолі з 37-річним Ісмаїлом Ельфатхом.

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На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс та Корі Паркер. У ролі четвертого арбітра виступатиме Абделькадер Зітуні з Таїті. Забезпечувати рефері допомогою системи VAR будуть Алан Келлі, Райан Макенді (обидва — Ірландія), Павел Рачковський (Польща) та Фоліо Моеакі (Тонга).

Поєдинок фіналу чемпіонату світу U-20 відбудеться у суботу, 15-го червня. Початок матчу о 19:00. На шляху до фіналу "синьо-жовті" вийшли з групи, де обіграли США, Катар та поділили очки з Нігерією. В 1/8 підопічні Петракова вибили Панаму, у чвертьфіналі Колумбію, а в півфіналі – Італію.

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Південна Корея вже програвала на чемпіонаті світу. Корейці на груповому етапі програли Аргентині, але перемогли Португалію та Південну Африку. В 1/8 Південна Корея здолала Японію, у чвертьфіналі по пенальті переграла Сенегал, а в півфіналі мінімально обіграла Еквадор.

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Теги: Спорт Футбол Чемпіонат світу U-20
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