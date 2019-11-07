Наоя Іноуе у видовищному бою виграв Кубок Мухаммеда Алі та об'єднав два титули

Японський боксер Наоя Іноуе у видовищному фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) переміг Ноніто Донера. Іноуе виграв Кубок Мухаммеда Алі та об'єднав титули чемпіона світу в найлегшій вазі за версіями WBA та IBF.

Без жодної розвідки Іноуе вже в першому раунді кинувся атакувати Ноніто. Японець декілька разів потурбував обличчя Донера потужними ударами. Також боксери обмінялися лівими боковими.

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У другому раунді відбувся досить жорсткий обмін ударами, але обидва боксери гідно трималися. У 3-4 раундах почала даватися у знаки швидкість Іноуе, який рухався набагато краще. Однак філіппінець дивом знаходив можливість вийти на ударну позицію та декілька разів серйозно вдарив японця по голові.

У 5 раунді Іноуе зумів потужним лівим боковим та правим прямим приголомшити філіппінця. Наоя кинувся добивати шокованого Ноніто, але того від нокдаун врятував гонг.

Шостий раунд минув за переваги японця, однак Наоя вирішив не ризикувати та тактично перегравав опонента. У сьомому раунді Донер вперше побував на канвасі, але нокдаун рефері не відрахував. Натомість Іноуе пропустив неприємну "двійку".

У восьмому раунді інтрига в поєдинку ще більше закрутилася. Боксери влаштували жорсткий обмін ударами, а в Іноуе виникло серйозне розсічення під правою бровою. Окрім того, в японця кровоточив ніс.

Дев'ятий раунд у свій актив стовідсотково може занести Донер, який приголомшив опонента важкими правим прямим. Наоя дивом встояв. Під кінець 10 раунду Іноуе нав'язав Ноніто ближній бій і зумів жорстко потрапити по підборіддю.

У наступному раунді Наоя жорстко пробив по поясу Донейра й той не зміг встояти – нокдаун. Донер підвівся, але потрапив під шквал ударів японця. На ринзі була справжня "м'ясорубка", яку Ноніто витримав. В останньому раунді Наоя невідомим прийомом кинув Донера на настил – рефері не покарав японця.

Переможця бою визначали судді – перемогу одноголосним рішення здобув Іноуе 116:111, 117:109, 114:113.

Хто ставав чемпіоном WBSS?21 липня 2018 року відбувся перший в історії фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. У першій важкій вазі чемпіоном став українець Олександр Усик.



У фіналі, який відбувся у Москві, Усик переміг росіянина Мурата Гассієва. Водночас Каллум Сміт завоював кубок Мохаммеда Алі у другій середній вазі.



27 жовтня Джош Тейлор став переможцем другого сезону WBSS. У фінальному поєдинку в першій напівсередній вазі він переміг Реджиса Прогрейса.