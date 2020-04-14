Фінансування спорту скоротили більш ніж удвічі: найбільше постраждали спортсмени з інвалідністю

Верховна Рада України скоротила фінансування українського спорту більш ніж удвічі. 13-го квітня депутати внесли зміни у державний бюджет на 2020 рік. Зміни були внесені через поширення COVID-19 в Україні та світі, що призвело до економічних проблем.

Прийнятий у 2019 році бюджет передбачав фінансування міністерства на суму 4,128 мільярда гривень. Після прийнятих змін фінансування скоротили на 2,3 мільярда гривень.

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Найбільші втрати

Майже на 800 мільйонів гривень скоротили фінансування розвитку фізкультури та спорту вищих досягнень.

На понад 300 мільйонів урізали бюджет на підготовку та участь у змаганнях, зокрема й через скасування Олімпіади-2020. Ігри відбудуться у 2021 році.

Найбільше постраждав спорт людей з інвалідністю. З майже 2 мільярдів гривень їм лишили 412 мільйонів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у коментарі "Суспільному" заявив, що виділених коштів має вистачити на підготовку спортсменів та зарплати тренерам.

"Нам на сьогодні надали кошти на олімпійський, неолімпійський і паралімпійський спорт. Потім ми переглянемо бюджет, нам додадуть ще кошти.

Нам надали кошти на зарплати тренерам, закупівлю спортивного інвентарю, екіпіровки. Тобто на сьогодні ми бачимо, що будемо забезпечені після закінчення карантину всім тим, що нам необхідно", – сказав міністр.

До речі Зеленський призначив стипендії олімпійцям та їх тренерам, серед них і депутат Беленюк



Найбільше скоротили у бюджеті / Інфографіка 24 каналу

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