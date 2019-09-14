"Ювентус" сенсаційно втратив очки в матчі проти "Фіорентини": відео

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Фіорентина – Ювентус: огляд відео голів та рахунок матчу 14.09.2019
Фіорентина – Ювентус: результат мату та відео голів / twitter.com/acffiorentina

Чинний чемпіон Італії туринський "Ювентус" вперше у новому сезоні втрати очки. У Флоренції туринці сенсаційно не змогли перемогти "Фіорентину".

іорентина – Ювентус 0:0

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"Ювентус", який був фаворитом поєдинку, не зміг продемонструвати свій потенціал. За увесь поєдинок підопічні Мауріціо Саррі завдали по воротах "фіалок" тільки 5 ударів.

Більш небезпечними були господарі поля, які аж 15 разів турбували воротаря "Ювентуса". Та Войцех Щенсний не дав партнерам приводу переживати, зберігши свої ворота сухими.

Таким чином, команди розійшлися нічиєю 0:0. Для "Фіорентини" це перше очко у Серії А. "Ювентус" після двох поспіль перемог вперше не зміг виграти.

Фіорентина – Ювентус відеоогляд матчу

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус Серія А
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