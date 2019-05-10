Фіскальна служба засумнівалася у чесності декларацій Усика, Ломаченка та Світоліної

Відомі українські спортсмени отримають чималі призові за свої перемоги на міжнародному рівні. Але не завжди мають бажання сплачувати з них податки.

Інколи ж спортсмени намагаються ухилитися від сплати податків, вказуючи незначні доходи. Про це заявив начальник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

"Попри свій яскравий позитивний імідж, наші зірки на практиці далеко не завжди виступають зразковими платниками податків. Нерідко взагалі забувають, що є такими ж самими декларантами доходів, як і їх глядачі. Напевне, через надто щільні графіки гастролей та тренувань. Або ж декларують відсутність доходів чи зовсім незначні суми (наприклад, декілька сотень чи навіть – декілька гривень). Часто забувають про доходи, отримані за кордоном", – заявив Євген Бамбізов.

Водночас: Дам 10 мільйонів, – президент "Інгульця" пообіцяв щедрі призові за перемогу над "Шахтарем"

Серед спортсменів, щодо декларації яких у Державній фіскальній службі виникли сумніви, є боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, а також тенісистка Еліна Світоліна. Для прикладу, остання у 2018 році заробила понад 5,23 мільйона доларів призових.

Усик за перемогу в WBSS отримав 10 мільйонів доларів призових. Ще близько 2-3 мільйони боксер заробив за бій проти Тоні Белью. У бою проти Карлоса Такама українець міг отримати понад мільйон доларів. Але бій відклали через травму Усика.

Щодо Ломаченка, то лише за бій проти Педраси у 2018 році він отримав 1 мільйон доларів.

До слова: Став відомий гонорар Василя Ломаченка за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла