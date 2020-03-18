Фізичні вправи, які можна робити вдома під час карантину: відео від Юлії Левченко

Карантин та перебування вдома – не причина, чому варто перестати займатися спотом. Українська легкоатлета Юлія Левченко показала вправи, які можна робити вдома. Деякі з них навіть на дивані.

Юлія Левченко опублікувала два короткі відео з вправами, які можна робити вдома. Все, що для цього потрібно – бажання. І подушка. Замість гирі можна використовувати дві півлітрові пляшки з водою.

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Навряд чи після цих вправ ви почнете стрибати у висоту так, як це робить Юлія Левченко, але підтримувати себе у формі точно зможете.

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