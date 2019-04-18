ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України

Футбольний клуб "Інгулець" став справжньою футбольною сенсацією в Україні. Команда з Першої ліги доволі неочікувано вийшла у фінал Кубка України, перед тим обігравши трьох представників УПЛ. Все, що треба знати про "Інгулець" – у матеріалі Спорт24.

Створення "Інгульця"

"Інгулець" – доволі молодий клуб. Команду було створено лише у 2013 році. і носила вона тоді назву "Агрофірма П'ятихатська". Так називається компанія власника клубу – Олександра Поворознюка. Фактично, "Інгулець" – це дітище бізнесмена, яка тримається на його плечах.

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"Інгулець" і агрофірму "П’ятихатська" неможливо розділити. "П’ятихатська" заробляє гроші, щоб витрачати їх на задоволення, а задоволення – це футбол", – заявляв Поворознюк в інтерв'ю.

Клуб базується у селищі Петрове, у якому проживають 7 тисяч осіб. Хоча до 2015 року команда виступала у селі Володимирівка. Це все у Кіровоградській області.

Команда розпочала виступи на аматорському рівні, де здобула чималих успіхів. У 2014 році тоді ще "Агрофірма П'ятихатська" стала володарем кубка України серед аматорів, срібним призером чемпіонату України серед аматорів, володарем кубка Кіровоградської області та чемпіоном Кіровоградської області.

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Тож настала черга переходити у професіонали. А з нею прийшла й потреба змінити назву. В лютому 2015 року клуб було перейменовано на "Інгулець". У сезоні 2015/16 команда розпочала виступи на професійному рівні у Другій лізі чемпіонату України. У підсумку було набрано 50 очок і "Інгулець" посів 3 місце у турнірній таблиці, обігнавши "Буковину". Клуб отримав змогу підвищитися в класі і перейти у вищій дивізіон – Першу лігу. Там команда виступає і досі.

За цей час команда змінила і логотип. При цьому двічі.

"Папа" "Інгульця"

При обговоренні "Інгульця" не можна обійти стороною президента клубу – місцевого бізнесмена Олександра Поворознюка. Особистість він доволі ексцентрична.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк

"Я почав розуміти, що застоююся, мені стало скучно, я захотів екстріма. І створив футбольний клуб. Коли забили "Металісту" на другій компенсованій, то мені екстріму хватило на місяць. У мене бізнес-мислі самі в голову полізли", – заявив Поворознюк.

Таких дураків, як Козловський (власник футбольного клубу "Рух", – прим. авт) та Поворознюк, дуже мало. Ми витрачаємо гроші на футбол, а нічого взамін не маємо. Це просто кайф. Якщо, не дай Бог, зі мною щось трапиться, то які я можу дати гарантії, що завтра клуб не зникне? Я впевнений, що моєму старшому сину цей клуб не потрібен, дочці також. А от менший син спить з м’ячем, він марить футболом. Тому в мене є іскорка надії, що клуб житиме хоча б два покоління. Він точно футбол не кине і буде робити все, щоб команда була. Але приховувати нема чого. Всі гроші клубу – мої. Якщо зі мною щось станеться, то кому це все буде потрібно? Від цього нікуди не дінешся,

– заявляв він у інтерв’ю "Футбол 24"

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Але і це не все. Місцеві знають його як "Папу". Він навіть їздить на автомобілі з такими номерами. Сам займається агробізнесом. Але скільки витрачає на клуб – не каже. Зате може виплатити гравцям премії у розмірі мільйон гривень. Таку суму футболісти отримали за перемогу над "Зорею". За перемогу над "Карпатами" він заплатив гравцям 500 тисяч гривень.

Олександр Поворознюк та його автомобіль

Новий стадіон

Поки "Інгулець" грає на стадіоні, який вміщує 1720 глядачів. На території стадіону розташований адміністративний корпус (на першому поверсі є роздягальні для господарів і гостей, кімната для арбітрів; на другому – VIP-ложа, конференц-зал, кімнати для диктора та відеооператора). На стадіоні функціонує сучасна система поливу футбольного поля. А ще є клітка для фанатів команди-гостей.

Клітка для вболівальників гостей на стадіоні "Інгулець"

Але такий стадіон не підходить для виступів в УПЛ. Тож зараз клуб будує нову арену. Вона має вміщувати 7 тисяч осіб. Стільки ж проживає у Петровому. Новий стадіон мають побудувати за два роки. Роботи з будівництва розпочалися лише наприкінці 2018 року.

Легіонер з "Барселони"

Після переходу у Першу лігу, до команди приєдналися і перші легіонери. Ними стали грузини Ніка Січінава і Гіоргі Кобуладзе, а також камерунець Арман Кен Елла. Останній – вихованець іспанської "Барселони". Але за головну команду "синьо-гранатових" він так і не зіграв.

Плани на майбутнє

Олександр Поворознюк хоче, щоб його команда виступала в УПЛ. І Лізі Європи. Але поки клуб (станом на 18 квітня 2019 року) займає 7 місце у Першій лізі. До "Металіст 1925", який на третій позиції та має шанс зіграти перехідні матчі до УПЛ – десять очок.

"У кожної команди є спади, є високі досягнення. Але та команда, яка у нас є, здатна вийти в УПЛ. Але ми любимо футбол за те, що він непередбачуваний. Але я хотів би зняти напругу з команди. Ми рухаємося далі, готуємося. У тренерського штабу є кредит довіри, нікого не збираємося звільняти. Знаю, що Лавриненко цілодобово працює для досягнення мети. Свято вірю в те, що ми з ним вийдемо в УПЛ. А тим уболівальникам, які не зовсім вірять в команду хочу сказати, що це їх право, але іншого виходу у нас немає. Ми все одно вийдемо в прем'єр-лігу. Напевно, боженька бачить, що ми не зовсім готові. Не хотілося б виходити в УПЛ і грати в Олександрії, в Кропивницькому. Напевно, він чекає, коли ми побудуємо стадіон", – сказав Поворознюк