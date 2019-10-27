"Десна" розгромила "Львів" на виїзді, "містяни" знову догравали матч у меншості: відео

Чернігівська "Десна" у матчі проти ПФК "Львів" на виїзді заробила чергові три очки. Натомість "містяни" програли черговий матч, хоча і перервали серію без забитих м'ячів.

Львів – Десна 1:4

Голи: Пернамбуко, 61 – Д. Фаворов, 2, Хльобас, 9, 46, Дегтярьов, 41

Вилучення: Ренан, 81 (Львів)

У першому колі між цими командами у Чернігові була зафіксована перемога "Львова". Однак до початку другого кола команди підійшли на різних полюсах турнірної таблиці – "Львів" перебуває на дні, у той час як "Десна" посідає третє місце. У матчі у Львові гості здобули впевнену перемогу.

Початок їй було покладено вже на першій хвилині зустрічі. Хльобас подавав у штрафний майданчик. М’яч влучив у руку Насонову, і арбітр призначив пенальті. Виконувати вирок пішов Денис Фаворов, чітко пробивши у правий верхній кут воріт. Удар був не надто сильний, але Сарнавський стрибнув в іншу сторону. Відповів на це "Львів" вже на 7-й хвилині. Однак удар Ренана був не надто складний для воротаря.

До слова: "Зоря" розгромила "Ворсклу", Русин та Лєднєв забили чудові голи: відео

Та вже на 9-й хвилині "Десна" була попереду у два голи. Конопля отримав пас на фланг, дав пас в центрі штрафного, куди відкрився Хльобас. Удар Дмитра в дотик в дальній кут воріт – і на табло вже 0:2.

На 20-й хвилині Шина міг скоротити відставання. Паст помилився на виході, і півзахисник "Львова" пробивав у вільний кут воріт. Але Імереков вибив м’яч вже з лінії воріт. За мить – фол Коноплі поблизу власного штрафного (за що отримав жовту картку) і удар Алваро – поруч зі штангою.

Розгром у матчі було оформлено ще до перерви. Калітвінцев отримав пас на фланг і прострілив вздовж лінії воріт. На дальній штанзі цей простріл замкнув Дегтярьов.

"Ви що робите? Насонов!", – кричав після пропущеного голу головний тренер "Львова" Володимир Мазяр.

Хоч щось показати попереду намагався Гончар. Однак його удар з кута штрафного майданчика прилетів точно в руки Пасту.

Через 32 секунди від початку другого тайму у ворота "Львова" влетів четвертий гол. "Десна" розвела м’яч з центра поля, пас отримав Хльобас, обіграв суперника та потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. М’яч залетів у кут воріт, а Сарнаський запізнився зі стрибком.

Це варто побачити: "Олімпік" у божевільному матчі з 5 голами переміг "Дніпро-1": відео

На 59-й хвилині Хльобас міг оформити хет-трик. Йому вдався потужний удар, але м’яч полетів якраз туди, де стояв Сарнаський. Голкіпер не зумів відбити м’яч як слід, тож він проскочив йому між ногами. Але за лінію воріт не закотився.

У відповідь "Львів" забив. Ренан отримав м’яч поблизу штрафного майданчика суперників, вийшов на ударну позицію та пробив. Однак м’яч влучив у штангу. Першим на добиванні опинився Пернамбуко. Цей гол став першим, який команда забила під керівництвом Мазяра. І перервав серію у 699 хвилин, коли гравці "Львова" не забивали.

Згодом команди обмінялися небезпечними моментами. Однак якщо удар "містянина" Приймака був неточний, то у протилежних воріт Братков лише у стрибку головою зумів вибити м’яч мало не з лінії власних воріт.

На 78-й хвилині на поле вийшов Старенький. А вже за хвилину мав можливість забити. Однак цього разу Сарнавский виручив свою команду.

Ренан, який допоміг команді забити гол, на 80-й хвилині залишив "Львів" у меншості. Він грубо зіграв проти суперника, за що отримав жовту картку, яка стала для нього другою у матчі. А для "Львова" це вилучення у третьому матчі поспіль.

Після цього "Львів" міг забити вдруге. Пробивав Богунов. Паст зреагував на удар низом, а вже партнери підстрахували, вибивши м’яч на кутовий. У відповідь – чергова нагода відзначитися у "Десни". Цього разу пробивав Артем Фаворот, а Сарнавський видав неймовірний сейв.

Матч так і закінчився перемогою "Десни". Команда закріплюється на третьому місці. Натомість "Львів" опускається на останню сходинку турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Львів – Десна