"Динамо" розгромило "Львів" у чемпіонаті України: відео

Київське "Динамо" закінчило гостювати у Львові. Після того, як кияни 31-го липня перемогли "Карпати", столичні футболісти розгромили ФК "Львів" у рамках 2-го туру чемпіонату України.

ФК Львів – Динамо 0:3

Голи: Буяльський, 45+1, 45+3 (пен.), Де Пена, 52

Читайте також: ФК Львів – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

На старті матчу гості заволоділи ініціативою, але це не вилилося у небезпечні моменти. Першу нагоду забити "біло-сині" мали на 24 хвилині. Артем Бєсєдін пробивав головою у падінні після відмінного пасу від Карлоса де Пена. Воротар "Львова" Сарнавський здійснив неймовірний сейв.

Господарі поля відповіли на 34 хвилині. Ренан прорвався лівим флангом і пробив у кут воріт "Динамо". Бущан легко відбив потужний удар. Через декілька хвилин голкіпер киян випустив м'яч з рук після навісу у штрафний. Інцидент ледь не завершився голом.

На 39 хвилині Бєсєдін вже у звичній для себе манері змарнував убивчу нагоду. Артем пробивав головою з меж воротарського майданчика, але влучив у поперечину. Якщо Бєсєдін свої нагоди марнував, то Буяльський ні. У компенсований час Віталій увірвався у штрафний "Львова" й ударом головою замкнув верхову передачу Сидорчука. Неймовірно красивий гол, який вивів "Динамо" вперед.

Як у матчі з "Карпатами", кияни після першого м'яча отримали нагоду закріпити перевагу. Володимир Шепелєв заробив черговий пенальті для "біло-синіх", який потужним ударом реалізував Буяльський – 2:0.

ФК Львів – Динамо – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Динамо" відразу закріпило перевагу. Знову неймовірну передачу віддав Сергій Сидорчук. Півзахисник закинув на уругвайця Карлоса Де Пену, той технічно приборкав м'яч у штрафному "Львова" й наступним дотиком пробив – 3:0. Після цього "Динамо" вже повністю контролювало гру.

До слова: ФК Львів – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Впевнена перевага дозволила головному тренеру "Динамо" Олександру Хацкевичу випустити на поле футболістів, які нещодавно відновилися від травм. Йдеться про Віктора Циганкова, який з'явився з перших хвилин у другому таймі, та Франа Соля, який пропустив минулий сезон. Також в офіційних матчах дебютував за "Динамо" новачок Кадірі.

Саме іспанець Соль міг робити рахунок 4:0. Форварди п'ятою замикав простріл Караваєва, але м'яч пролетів повз ворота Сарнавського. На 81 хвилині арбітр міг призначати ще один пенальті через порушення правил на Циганкові. Проте рефері не наважився вказати на 11 метрів. Поперечина врятувала "Львів" на 87 хвилині. Шепелєв завдав прекрасного удару, але йому забракло декількох сантиметрів, щоб відсвяткувати гол. Відтак, 3:0 "Динамо" святкує перемогу.

Наступний поєдинок "Динамо" проведе 7-го серпня в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни зустрінуться з "Брюгге". Після цього на команду Олександра Хацкевича чекає поєдинок проти "Шахтаря" у чемпіонаті України. "Львів" на виїзді зіграє проти "Ворскли".