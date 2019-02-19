ФК "Львів" підписав трьох бразильців, один з них виступав за "Карпати"

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ФК "Львів" підписав трьох бразильців, один з них виступав за "Карпати"

Склад ПФК "Львів" поповнили три бразильські футболісти – нападники Алваро та Шина, а також латераль Вісенте. Новачки уклали п’ятирічні угоди з львівським клубом.

Вісенте (повне ім’я – Вісенте де Паула Мерседес) виступатиме за "Львів" під 32-м номером. Алваро (повне ім’я – Алваро Луїс Тавареш Вієйра) та Шина (повне ім’я – Рожеріо Алвеш дос Сантос) обрали собі 16 та 97 номери відповідно.

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Однак якщо попередніми клубами Вісенте та Алваро були бразильські команди, то Шина вже має досвід виступів в Україні. Нападник свого часу виступав за інший львівський клуб "Карпати".

Зазначимо, що на другому зборі "синьо-золотих левів" у Туреччині Шина відзначився голом у воротах румунської "Полі Тімішоари".

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів Трансфери
Джерело: 24 Канал
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