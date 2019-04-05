ФК "Львів" почали покидати бразильці

ФК "Львів" незабаром розлучиться зі ще двома бразильцями. Йдеться про півзахисника Кауе і Агусто Бруно да Сілве. Їх агенти працюють над розірванням контрактів.

4 квітня Лукас Тейлор повернувся в "Палмейрас" у зв'язку із закінченням терміну оренди, а найближчим часом з табору "синьо-золотих" поїдуть ще два бразильських легіонери, повідомляє Betnews365.

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Да Сілва приєднався до команди влітку минулого року і провів за клуб 12 матчів. Кауе став гравцем львівського клубу в лютому, з того часу зігравши 3 матчі.

Зазначимо, що в разі відходу зі "Львова" Да Сілви і Кауе, в заявці клубу залишиться ще 11 бразильців.

Спорт 24 писав, що у 23 турі УПЛ "Маріуполь" здобув вольову перемогу над ФК "Львів" на виїзді.

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