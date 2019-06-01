ФК "Львів" покинуло двоє гравців

Футболісти Вадим Парамонов та Муріло Кадіна залишили ФК "Львів"

Як йдеться на сайті львівського клубу, футболісти та керівництво команди "узгодили завершення співпраці за згодою сторін".

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Вадим Парамонов відіграв повний сезон 2018/2019 за "Львів". 28-річний гравець був основним центральним захисником, взяв участь у 26-ти матчах команди в усіх турнірах та відзначився забитим м’ячем у ворота "Маріуполя" (26 серпня 2018, 2:2).

Муріло Кадіна поповнив склад "Львова" цієї зими, і протягом весняної частини сезону 22-річний хавбек зіграв у семи поєдинках "містян" у Прем’єр-лізі.

Перед тим команду покинули Дмитро Фатєєв та Сергій Воронін.