ФК "Львів" покинуло двоє гравців

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Парамонов зіграв 26 матчів за ФК "Львів" в сезоні
Парамонов зіграв 26 матчів за ФК "Львів" в сезоні / ПФК "Львів"

Футболісти Вадим Парамонов та Муріло Кадіна залишили ФК "Львів"

Як йдеться на сайті львівського клубу, футболісти та керівництво команди "узгодили завершення співпраці за згодою сторін".

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Вадим Парамонов відіграв повний сезон 2018/2019 за "Львів". 28-річний гравець був основним центральним захисником, взяв участь у 26-ти матчах команди в усіх турнірах та відзначився забитим м’ячем у ворота "Маріуполя" (26 серпня 2018, 2:2).

Муріло Кадіна поповнив склад "Львова" цієї зими, і протягом весняної частини сезону 22-річний хавбек зіграв у семи поєдинках "містян" у Прем’єр-лізі.

Перед тим команду покинули Дмитро Фатєєв та Сергій Воронін.

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів
Джерело: 24 канал
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