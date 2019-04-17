ФК "Львів" покинув ще один бразилець

Атакувальний півзахисник футбольного клубу "Львів" Аугусто Бруно да Сілва більше не виступатиме за львівську команду.

Керівництво та гравець "синьо-золотих левів" прийняли рішення про завершення співпраці за згодою сторін.

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27-річний бразильський футболіст перейшов до "Львова" влітку 2018 року і за період виступів за львівський клуб взяв участь у 12-ти матчах "містян" у чемпіонаті УПЛ та Кубку України.

Також ФК "Львів" вирішив розлучиться з Кауе. Його агент працює над розірванням контракту.

Таким чином, на цей момент за ФК "Львів" виступають 12 футболістів з бразильським паспортом. Ще дев'ятеро гравців – українці.

Нещодавно у відставку з посади головного тренера "Львова" подав Юрій Бакалов. Після цього львівську команду очолив Богдан Блавацький.

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