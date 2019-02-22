ФК "Львів" посилив склад черговими бразильцями, їх у команді вже 16-ть

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Кауе став гравцем ФК "Львів"
Кауе став гравцем ФК "Львів" / ФК "Львів"

Футбольний клуб "Львів" перед відновленням чемпіонату України продовжує розширяти свій склад. Черговими новачками клубу стали два бразильці – Кауе та Пернамбуко.

Кауе (повне ім’я – Кауе да Сілва) орендований у бразильського "Палмейраса" до кінця сезону. Новоспечений форвард "містян" обрав собі 7-й номер.

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На дитячо-юнацькому рівні форвард встиг завоювати чотири титули, серед яких перемога у чемпіонаті штату Сан-Паулу у віці 13 років та тріумф у Кубку Бразилії серед 15-річних. Новачок "містян" забивав м’ячі та досягав успіхів у Бразилії, граючи пліч-о-пліч із Габріелем Жезусом, зіркою атаки "Манчестер Сіті". На зборах "Львова" у Туреччині Кауе вже встиг проявити свій бомбардирський хист, відзначившись трьома м’ячами у воротах суперників (у товариських матчах з "Младост Лучані", "Полі Тімішоарою" та "Ордабаси").

20-річний Пернамбуко (повне ім’я – Жозе Вітор Родрігеш да Сілва дос Сантуш) уклав угоду із "синьо-золотими левами" строком на п’ять років. До змагань у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги форвард заявлений під 11-м номером.

Варто зазначити, що Кауе та Пернамбуко стали п'ятнадцятим та шістнадцятим бразильцями у складі ФК "Львова". Якщо на початку сезону за команду виступали Лукас Тейлор, Мартан, Аугусто, Араужо, Жонатан, Сабіно, Бруно та Жуліо, то в зимове трансферне вікно до команди ще приєдналися латераль Вісенте, півзахисники Ліпе та Кадіна, вінгер Педро та нападники Алваро і Шина. Також клуб підписав і двох українців – Олександра Насонова та Дмитра Фатєєва.

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Теги: Футбол Спорт Трансфери ФК Львів
Джерело: 24 Канал
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