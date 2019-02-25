ФК "Суми" знімаються з чемпіонату Першої ліги

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"Суми" знімаються із Першої ліги
"Суми" знімаються із Першої ліги

Футбольний клуб "Суми" знімається з участі зі змагань Першої ліги. Відповідну інформацію озвучив президент "Сум" Сергій Ващенко.

Відповідну інформацію він розмістив у себе в Instagram. Однак причин такого рішення не пояснив.

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Офіційний сайт футбольного клубу не працює. Відтак підтвердження цієї інформації поки немає.

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Варто зазначити, що Ващенко призначили президентом "Сум" лише на початку лютого 2019 року. До цього він працював на аналогічній посаді у харківському клубі "Кобра", який теж знявся з участі зі змагань у Першій лізі. Відтак у ПФЛ виступали проти такого призначення.

Щодо "Сум", то за повідомленням ЗМІ, у клубу чималі фінансові проблеми. Футболісти, які виступали за команду у першій половині сезону, покинули клуб. Окрім того, "Суми" підозрюють у договірних матчах. Справу розглядає Контрольно-дисциплінарний комітет.

Поки "Суми" займають 11-те місце у Першій лізі (з 15 учасників).

"Суми" стануть вже третім клубом, який знявся з участі у змаганнях. Окрім вже згаданої "Кобри", виступи не продовжить і "Зірка" з Кропивницького.

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Теги: Спорт Футбол Суми Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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