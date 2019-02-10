Флойд Мейвезер жорстко пройшовся по Ломаченку

Промоутер чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBA Джервонти Девіса Флойд Мейвезер сказав, що не планує організовувати своєму підопічному бій проти Василя Ломаченка.

Мейвезер заявив, що український чемпіон за версіями WBO та WBA зустрічався з "недоїдками" Джервонти Девіса.

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"Зараз у нас немає конкретного плану щодо наступного суперника. Я розумію Ломаченка, йому потрібно швидше провести якомога більше боїв, тому що він вже дуже старий. Але Девіс на 10 або 11 років молодший", – цитує Флойда Boxing Scene.

Так, Ломаченко неймовірний боксер, він мені подобається. Але він тільки що бився з Хосе Педрасою. Девіс нокаутував його (Педрасу, – Спорт24) в бою за пояс чемпіона світу, а Ломаченко зустрівся з недоїдками Девіса й пройшов всю дистанцію. Девіс заробляє ті ж гроші, що заробляє Ломаченко – і робить це простіше,

– зазначив промоутер Джервонти.

"Девісу не потрібно їхати на Олімпіаду, не потрібно проводити 400 боїв в аматорах, йому просто потрібно виходити й робити свою справу. Він справжній боксер", – сказав Мейвезер.

Суперчемпіон" світу за версією WBA у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) американець Джервонта Девіс без проблем переміг мексиканця Уго Руїса. Джервонта переміг технічним нокаутом.

Хто такий Джервонта Девіс?

24-річний американський боксер на прізвисько "Танк", який виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і є чемпіоном за версією WBA. На професійному ринзі Девіс провів 21 бій і всі виграв – 20 нокаутів. Його зріст 166 см, а розмах рук – 171 см. Промоутер Девіса – легендарний екс-боксер Флойд Мейвезер-молодший.

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