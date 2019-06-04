Фонсека покидає "Шахтар": стали відомі нові деталі переходу тренера

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Португальський спеціаліст Паулу Фонсека, який очолює донецький "Шахтар", близький, щоб очолити італійську "Рому" з нового сезону. Фахівець назвав свої умови переходу в римський клуб.

Фонсека, який не приховує бажання спробувати свої сили в топ-лізі, вимагає гарантій від керівництва "римлян".

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Португалець сподівається, що боси "вовків" виділять кошти для побудови конкурентоспроможної команди, повідомляє corrieredellosport.it.

Відтак, Фонсека очікує, що йому виділять достатньо часу на побудову команди, а також не відправлять у відставку через невдалі результати.

За інформацією італійського видання, головним елементом переїзду португальця в Рим є не гроші, а саме довіра керівництва. Фонсеці пропонують контракт із зарплатою у 2,5 мільйона євро на рік, а також різні бонуси.

Окрім того італійські ЗМІ повідомляють, що в контракті Паулу Фонсеки з донецьким клубом є пункт про дострокове припинення співпраці. Відступні за розірвання контракту Фонсеки з "Шахтарем" складають 5 мільйонів євро.

"Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.

Разом з "Шахтарем" Фонсека третій рік поспіль оформив "золотий дубль". Також з "гірниками" португалець вигравав Суперкубок України.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту Трансфери Рома
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