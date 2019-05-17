Португальський наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів про свої плани на майбутнє. Фахівець заявив, що не планує на тривалий час затримуватися в Україні.

Фонсека заявив, що прагне працювати в одному з п'яти найкращих чемпіонатів Європи.

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"Ми не повинні забувати, що коли наш тренерський штаб прийшов у "Шахтар", клуб не вигравав чемпіонат два роки, оскільки покинув Донецьк. Завоювання трофеїв у таких обставинах дійсно має особливий смак. Це дуже відрадно. Якщо чесно, то я думаю, що практично неможливо виступити краще. Думаю, зараз це неможливо в "Шахтарі".

За три роки ми виграли три кубки. У нас є можливість виграти три чемпіонати. Це подвиг, яким я дуже пишаюся. Завжди добре робити те, що ще не було зроблено. Що я знаю зараз, так це те, що клуб є переможцем, цього ніхто не може викреслити з історії.

У мене є ще один рік контракту. Я повинен проаналізувати, якою може бути моя кар'єра в майбутньому. Усі ці речі потрібно продумати і зважити, щоб прийняти рішення. Мої амбіції – потрапити в один з кращих чемпіонатів Європи. Я вірю, що це станеться рано чи пізно. Чи станеться це прямо зараз – я не знаю. Але я точно не проведу 12 років в "Шахтарі", – сказав Фонсека в інтерв'ю Lusa.

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