Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд

Видання Forbes оновило свій щорічний рейтинг найдорожчих футбольних команд. Лідерство там утримують команди з американського футболу – аж 26 клубів. Натомість футбольних клубів лише вісім. Ще 9 клубів представляють МЛБ – Головну лігу бейсболу, а 7 клубів з Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Найдорожчим клубом планети залишився "Даллас Ковбойс". Команда з американського футболу оцінена в 5 мільярдів доларів. Вона утримує перше місце четвертий рік поспіль.

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На другому місці ще одна команда з американського футболу "Нью-Йорк Янкіз" – 4,6 мільярда доларів. Лише третє місце займає футбольний клуб. Це мадридський "Реал", який оцінений в 4,24 мільярда доларів. При цьому у 2013-2015 роках саме "вершкові" утримували лідерство у цьому списку.

Ще один іспанський клуб – "Барселона" – на четвертій позиції. Її вартість – 4,02 мільярда доларів.

Топ-5 замикає баскетбольний клуб "Нью-Йорк Нікс" – 4 мільярди доларів.

"Манчестер Юнайтед", який у 2012 році був визнаний найдорожчим клубом планети, тепер посідає лише шосте місце – 3,81 мільярда доларів.

Топ-10 замикають "Нью-Інгленд Революшн" (США, американський футбол, 3,8 мільярда доларів), "Лос-Анджелес Лейкерс" (США, баскетбол, 3,7 мільярда доларів), "Голден Стейт Ворріорс" (США, баскетбол, 3,5 мільярди доларів) та "Нью-Йорк Джайентз" (США, американський футбол, 3,3 мільярда доларів).

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Щодо інших футбольних клубів, то на 17-у місці – мюнхенська "Баварія" (3,02 мільярда доларів), 25-й – "Манчестер Сіті" (2,69 мільярда доларів), 32-й – "Челсі" (2,58 мільярда доларів), 42-й – "Арсенал" (2,27 мільярда доларів), 45-й – "Ліверпуль" (2,18 мільярда доларів).

Варто додати, що за сім років вартість спортивних клубів різко зросла. Для прикладу, у 2012 році найдорожчою командою був МЮ – 2,2 мільярда доларів. Він був єдиним, хто коштував понад 2 мільярди доларів.

У 2019 році всі топ-50 команд коштують понад 2 мільярди доларів. А 50-а "Нью-Орлінс Сейнтс" коштує 2,08 мільярда доларів, що на 120 мільйонів доларів менше, аніж "Манчестер Юнайтед" сім років тому.

Різниця у вартості між найдорожчою та 50-ю командою