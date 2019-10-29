Якою буде УПЛ в наступному сезоні: команди визначилися з форматом чемпіонату

З сезону 2020/21 в УПЛ буде виступати більше команд – замість 12 буде 14 учасників. Така зміна призвела до того, що повинен і змінитися формат турніру.

Як є зараз?

У цьому сезоні команди грають у два етапи. Перший етап – гра в у два кола (22 тури). Другий етап – команди діляться на дві шістки та грають у два кола (ще 10 турів). Верхня шістка грає за перемогу у чемпіонаті та потрапляння в єврокубки, нижня шістка – за збереження місця в УПЛ. Загалом команди в чемпіонаті грають 32 матчі.

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Однак з наступного сезону буде 14 команд. Відтак треба було узгодити новий формат турніру.

Що пропонується?

Є три ймовірні формати турніру

Класичний чемпіонат у два кола (26 турів);

Чемпіонат у два етапи: гра у два кола і поділ на дві сімки (32 тури);

Чемпіонат у два етапи: гра у два кола і поділ на три групи (4, 4 та 6 команди; 6 команд – в одне коло, 4 команди грали б у два кола) (31/32 туру).

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Що вибрали?

За даними Sport Arena, Favbet Ліга 2020/21 відбудеться за класичною формулою у два кола. До цього варіанту схиляються більшість команд УПЛ. Однак кінцевий варіант має бути прийнятий на засіданні клубів пізніше.