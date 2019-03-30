Формула-1: Леклер дещо неочікувано здобув поул на Гран-прі Бахрейну

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Формула-1: Леклер дещо неочікувано здобув поул на Гран-прі Бахрейну

Пілот Ferrari Шарль Леклер ще з першої кваліфікації захопив лідерство та втримав його у боротьбі за поул-позишн на Гран-прі Бахрейну. Поруч з ним стартуватиме його напарник Себастьян Феттель. Обидва пілоти Mercedes будуть за ними.

Ще у першому сегменті кваліфікації Шарль Леклер очолив протокол з результатом 1.28,495 хвилини. Себастьян Феттель програвав йому 0,2 секунди. Натомість пілоти Mercedes та Red Bull значно програвали. Їх відставання складало близько секунди.

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На початку другого сегменту Леклеру знову не було рівних. Попри помилку, він все одно показав найшвидший час на колі – 1.28,046. Цього разу Феттель програв напарнику 0,3 секунди. При цьому йому довелося виїжджати на другу спробу. Адже у попередній спробі дещо невдало пригальмував і втратив чимало часу.

На початку третього сегмента виникли проблеми у Феттеля та Ферстаппена, які змушені були пропустити принаймні першу серію спроб – німець це зробив через зіпсовану гуму в Q2, а пілоту Red Bull щось лагодили в боліді. У цій ситуації у Леклера виникла очевидна перевага. Йому слід було лише не припуститися помилок, що він і зробив та проїхав коло за 1.27,958. З абсолютно таким же часом торік поул взяв Феттель.

На другому місці опинився Хемілтон, який програв Леклеру 0,232 с, а Боттас поступився 0,377 секунди.

Під час вирішальних спроб на трасу повернулися Феттель та Ферстаппен. Німець у своїй першій спробі вийшов на другу позицію, випередивши Mercedes. Хемілтон та Боттас залишилися на другому стартовому ряді, а Леклер, який вже міг не завершувати своє коло, трохи покращив власний час та встановив новий рекорд кола – 1.27,866.

У середній групі після першої спроби очевидна перевага була у Магнуссена, який впевнено випередив Сайнса та Грожана.

Тоді данець був на четвертій позиції, але Феттель та Ферстаппен посунули його далі. При цьому Макс випередив пілота Haas лише на 0,005 секунди.

Позаду Магнуссена стартуватимуть Сайнс, Грожан, Райкконен та Норріс.

 

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Теги: Спорт Формула-1 Шарль Леклер
Джерело: ua.motorsport.com
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