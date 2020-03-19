Формула-1 через коронавірус перенесла введення революційного регламенту
Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) прийняла рішення перенести введення нового регламенту у Формулі-1. Революційний регламент, який мав вступити в силу у 2021 році, офіційно перенесений на 2022 рік.
Рішення прийняте у зв'язку з невизначеною ситуацією через пандемію коронавірусу COVID-19, інформує ФІА.
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Правила на сезон-2020 діятимуть ще сезон з заморожуванням розробки шасі і коробок передач.
Протягом 2021 років команди будуть створювати машини на 2022 рік відповідно до нового технічного регламенту.
При цьому новий фінансовий регламент, що передбачає введення обмежень витрат, почне діяти вже з наступного року.
Опрацювання деталей регламенту і остаточне рішення про перенесення дедлайнів залишається за ФІА.
До речі Член команди McLaren, в якого виявили коронавірус, одужав
Коронавірус і Формула-1
- Через пандемію COVID-19 новий сезон Формули-1 досі не стартував. Перший гран-прі мав відбутися 13-15 березня в Австралії, але був скасований.
- На цей момент через коронавірус вже перенесено 7 гран-прі. Окрім Австралії, на невизначений термін перенесені гран-прі в Бахрейні, Китаї, В'єтнамі, Нідерландах, Іспанії, Монако;
- У ФІА сподіваються, що сезон вдасться розпочати наприкінці травня.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал
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