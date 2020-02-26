Формула-1: гран-прі В'єтнаму можуть перенести через спалах коронавірусу
Спалах коронавірусу може завдати чергових проблем Формулі-1. Цього разу у В'єтнамі.
Інформація про те, що гран-прі В'єтнаму може і не відбутися через спалах коронавірусу в Китаї, з'явилася ще на початку лютого 2020 року. Однак тоді організатори гонки запевнили, що поки нічого не загрожує проведенню етапу Формули-1 в Ханої 5 квітня. Варто відзначити, що це мав бути дебютний гран-прі В'єтнаму.
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Однак наприкінці лютого ситуація з розповсюдженням коронавірусу змінилася. Великі осередки зараження з'явилися в Японії, Південній Кореї та Італії. Тож влада В'єтнаму встановила карантин на два тижні для осіб, які в'їжджають з цих країн.
Таке обмеження може вплинути не лише на вболівальників перегонів, але й на самі команди Формули-1.
- Керівництво Формули-1 перенесло гран-прі Китаю через спалах коронавірусу. Нова дата гран-прі Китаю поки невідома.
- Гонки в Шанхаї мали відбутися 19 квітня – через два тижні після гран-прі В'єтнаму.
- У В'єтнамі вже скасували міжнародний турнір з біатлону, який мав стати одним з етапів кваліфікації на Олімпіаду.
- Під загрозою проведення Олімпіади-2020 в Токіо та Чемпіонату Європи з футболу 2020 року, що має відбутися у 12 містах.
- Від спалаху коронавірусу у світу померло майже 2762 особи (станом на 26 лютого). Заражені – понад 81 тисяча осіб. Одужали понад 30 тисяч осіб.