Формула-1: гран-прі В'єтнаму можуть перенести через спалах коронавірусу

Спалах коронавірусу може завдати чергових проблем Формулі-1. Цього разу у В'єтнамі.

Інформація про те, що гран-прі В'єтнаму може і не відбутися через спалах коронавірусу в Китаї, з'явилася ще на початку лютого 2020 року. Однак тоді організатори гонки запевнили, що поки нічого не загрожує проведенню етапу Формули-1 в Ханої 5 квітня. Варто відзначити, що це мав бути дебютний гран-прі В'єтнаму.

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Однак наприкінці лютого ситуація з розповсюдженням коронавірусу змінилася. Великі осередки зараження з'явилися в Японії, Південній Кореї та Італії. Тож влада В'єтнаму встановила карантин на два тижні для осіб, які в'їжджають з цих країн.

Таке обмеження може вплинути не лише на вболівальників перегонів, але й на самі команди Формули-1.