Формула-1: Хемілтон виборов поул на гран-прі Німеччини, Феттель – останній

В Німеччині триває 11-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації гран-прі Німеччини став британець Льюїс Хемілтон з Mercedes.

Британець взяв поул, показавши час 1:11,767 і випередивши Макса Ферстаппена з Red Bull на 0,346 секунди.

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Третім стартуватиме напарник Хемілтона Валлтері Боттас. Четверте і п'яте місце на стартовій решітці дісталося пілотам Red Bull і Alfa Romeo – П'єру Гаслі і Кімі Райкконену.

Головною подією першого сегмента стали технічні проблеми на боліді Себастьяна Феттеля – пілот Ferrari не встиг проїхати швидке коло і вперше з 2017 року не вийшов з першої частини кваліфікації. Разом з Феттелем боротьбу за високі місця достроково припинили Норріс, Елбон, Расселл і Кубіца.

У другому сегменті протокол кваліфікації з результатом 1:12.149 очолив Льюїс Хемілтон. Кваліфікацію достроково завершили Джовінаццо, Магнуссен, Ріккардо, Квят і Стролла.

Битва за поул виявилася неповноцінною. Вся справа в тому, що слідом за Феттелем з технічними проблемами зіткнувся і Шарль Леклер – другий гонщик Ferrari в третьому сегменті через несправність паливної системи так і не виїхав на трасу.

Стартова решітка гран-прі Німеччини

Гран-прі Німеччини відбудеться у неділю, 28 липня. Початок гонки о 16:10 за київським часом.

У загальному заліку Хемілтон випереджає Боттаса на 39 очок. На третьому місці йде Ферстаппен, поступаючись британцеві 87 пунктів. Феттель відстає від Льюїса на 100 очок. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує Mercedes, відрив від Ferrari 164 бали.