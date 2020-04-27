Формула-1 назвала дату старту сезону, скасовано чергове гран-прі

Новий сезон Формули-1 може стартувати в середині літа або на початку березня в Австрії. Попри те, що деякі гран-прі офіційно скасовані, керівники "королеви автоспорту" хочуть провести 15-18 етапів.

Керівник Формули-1 Чейз Кері розповів про те, як планується організувати календар сезону-2020, інформує сайт Ф-1.

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За словами Кері, Формула-1 розраховує почати сезон у липні і провести 15-18 гран-прі, хоча 27 квітня було оголошено про скасування гран-прі Франції.

Ми плануємо почати ганятися у Європі в липні, серпні і на початку вересня, при цьому перший етап повинен відбутися в Австрії з 3 до 5 липня. У вересні, жовтні і листопаді Формула-1 буде ганятися в Європі, Азії та Америці, а в грудні ми завершимо сезон у Бахрейні і Абу-Дабі, провівши 15-18 гонок,

– заявив Кері.

Як заявив Кері, календар сезону буде опублікований, як тільки буде така можливість. Він також заявив, що перші гонки пройдуть без глядачів.

Треба буде розв'язати безліч проблем, пов'язаних з діями, які повинні будуть зробити команди і наші партнери для того, щоб працювати в кожній країні. Здоров'я та безпека всіх учасників залишиться пріоритетом, і ми зможемо рухатися вперед, тільки якщо зробимо всі заходи для того, щоб уникнути ризиків і проблем,

– зазначив керівниц Ф-1.

Він додав, що Формула-1 співпрацює з Міжнародною автомобільною федерацією (ФІА) і командами, щоб забезпечити довгострокове майбутнє перегонів.

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"Розробляємо нові технічні, спортивні та фінансові правила, які поліпшать якість боротьби на трасі, а також допоможуть всім залученим бізнес-структурам, особливо у світлі пандемії", – повідомив Кері.

Через пандемію коронавірусу були скасовані або перенесені перші десять етапів 2020 року.

Гран-прі Монако не відбудеться вперше за 65 років.

Передбачається, що Формула-1 почне сезон, провівши по дві гонки в Австрії і Великобританії.

Організатори гонки на трасі "Сільверстоун" повідомили, що гонка відбудеться без глядачів за будь-яких умов.

Silverstone Circuit announce that any #F1 races staged there in 2020 will take place behind closed doorshttps://t.co/TGSXdSkhSe — Formula 1 (@F1) April 27, 2020

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