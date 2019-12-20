Формула-1: вболівальники вибрали найкращу гонку сезону

Формула-1 на офіційному сайті запустила голосування, в якому взяли участь понад 13 тисяч осіб.

Найбільше голосів отримала гонка 11-го етапу Формули-1 гран-прі Німеччини у Хоккенхаймі, переможцем якої став Макс Ферстаппен з Red Bull. Вона отримала 23% голосів.

Читайте також: Ferrari першою з усіх команд представить болід для нового сезону формули-1: дата

Гонка у Німеччині запам’яталася дощовою погодою та вильотом з траси лідерів автоперегонів.

Другу сходинку у голосуванні посіла гонка Гран-прі Бразилії, де також тріумфував Ферстаппен, а третю позицію розділили між собою гонки в Італії (перемога Шарля Леклера з Ferrari) та Австрії (перемога Ферстаппена).

Спорт24 писав, що в Абу-Дабі відбулася остання гонка сезону 2019 року. Перемогу відсвяткував британець Люїс Хемілтон, який заздалегідь виграв чемпіонат пілотів.