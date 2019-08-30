Формула-1 затвердила календар на новий сезон з рекордною кількістю гонок

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Формула-1 затвердила календар на новий сезон з рекордною кількістю гонок
Формула-1 затвердила календар на новий сезон з рекордною кількістю гонок / twitter.com/ScuderiaFerrari

Формула-1 опублікувала чорновий варіант календаря на сезон-2020. У наступному році відбудуться 22 етапи – це рекорд для чемпіонату.

Календар поповнили гонки в Нідерландах і В'єтнамі, а Гран-прі Німеччини покинув серію.

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Сезон розпочнеться 15 березня у Мельбурні й закінчиться 29 листопада в Абу-Дабі.

Попередній календар Формули-1 на 2020 рік

15 березня – Гран-прі Австралії
22 березня – Гран-прі Бахрейну
5 квітня – Гран-прі В'єтнаму
19 квітня – Гран-прі Китаю
3 травня – Гран-прі Нідерландів
10 травня – Гран-прі Іспанії
24 травня – Гран-прі Монако
7 червня – Гран-прі Азербайджану
14 червня – Гран-прі Канади
28 червня – Гран-прі Франції
5 липня – Гран-прі Австрії
19 липня – Гран-прі Великобританії
2 серпня – Гран-прі Угорщини
30 серпня – Гран-прі Бельгії
6 вересня – Гран-прі Італії
20 вересня – Гран-прі Сінгапуру
27 вересня – Гран-прі Росії
11 жовтня – Гран-прі Японії
25 жовтня – Гран-прі США
1 листопада – Гран-прі Мехіко
15 листопада – Гран-прі Бразилії
29 листопада – Гран-прі Абу-Дабі

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
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