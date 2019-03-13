Форвард "Динамо" успішно переніс операцію на плечі та розпочав реабілітацію: фото

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Фран Соль переніс операцію на плечі
Фран Соль переніс операцію на плечі / 1927.kiev.ua

Іспанський форвард "Динамо" Фран Соль 12 березня був прооперований. Йому зробили операцію на плечі.

Фран Соль переніс хірургічне втручання у зв'язку з травмою плеча. За попередніми прогнозами, іспанець пропустить не менше двох місяців.

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Операція відбулася вчора, як і планувалося. Відсьогодні починаю відновлення, щоб якомога швидше повернутися на поле. Це не найкращий день, щоб провести день народження, але це те, що є... Спасибі всім за підтримку! Вперед "Динамо"! У футболі немає нічого неможливого,
– написав Соль.

До слова, саме 13 березня футболіст святкує свій День народження. Йому виповнилось 27 років.

Спорт 24 писав, що Фран Соль отримав травму в матчі 20 туру УПЛ "Десна" – "Динамо". Іспанець пошкодив плече та залишив поле наприкінці першого тайму.

Іспанець вже точно пропустить залишок сезону і, відповідно, не зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі", який кияни проведуть на НСК "Олімпійський" 14 березня.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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