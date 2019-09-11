Форвард збірної України прокоментував свою травму у матчі проти Нігерії

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Нападник збірної України Жуніор Мораес у матчі проти Нігерії отримав травму. Тож його невдовзі замінили.

Жуніор Мораес незадовго до перерви був замінений через ушкодження. Під час однієї з атак він зіштовхнувся з голкіпером суперників. Весь другий тайм гравець провів на лаві запасних. На його ногу була накладена пов'язка.

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Жуніор Мораес отримав травму в матчі за збірну

Після матчу Мораес залишив пост в Instagram. Там він написав про ушкодження.

"Особливе відчуття бути частиною цієї команди. Вітаю всіх за боротьбу до кінця. Про мою травму – це сильно боляче, але нічого серйозного. Дізнаємось краще. Дякую всім за повідомлення про підтримку", – написав Жуніор Мораес.

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Вже на цих вихідних на "Шахтар", за який і виступає Мораес, очікує матч проти "Зорі". Гра відбудеться у суботу, 14 вересня, і розпочнеться о 17:00. А у середу, 18 вересня, "гірники" зіграють перший матч групового етапу Ліги чемпіонів – у Харкові проти "Манчестер Сіті".

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Теги: Спорт Футбол Україна – Нігерія Збірна України з футболу Жуніор Мораес Шахтар Новини Спорту
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