Форвард збірної України Яремчук поділився першим фото після операції
Нападник збірної України Роман Яремчук успішно переніс операцію. Футболіст бельгійського "Гента" переніс операцію на ахілловому сухожиллі.
Яремчук опублікував у своєму інстаграмі фото з клініки і написав, що повернеться.
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У коментарях Яремчука підтримали футболіст "Динамо" Микола Шапаренко, гравець "Ференцвароша" Ігор Харатін, партнери по команді – Мікаель Лустіг і Джонатан Девід у клуб Романа – "Гент".
- За словами тренера "Гента" Йесса Торупа, Яремчук через травму пропустить 2-3 місяці.
- Провести хірургічне втручання змусило часте нагадування травми про себе.
- 24-річний футболіст у цьому сезоні забив 17 голів і зробив 2 асисти в 30 матчах за клуб.
- У кваліфікації Євро-2020 Яремчук забив 4 голи та став найкращим нападником збірної України.
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