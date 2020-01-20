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Форвард збірної України Яремчук поділився першим фото після операції

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Роман Яремчук / Gent

Нападник збірної України Роман Яремчук успішно переніс операцію. Футболіст бельгійського "Гента" переніс операцію на ахілловому сухожиллі.

Яремчук опублікував у своєму інстаграмі фото з клініки і написав, що повернеться.

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У коментарях Яремчука підтримали футболіст "Динамо" Микола Шапаренко, гравець "Ференцвароша" Ігор Харатін, партнери по команді – Мікаель Лустіг і Джонатан Девід у клуб Романа – "Гент".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll be back

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

  • За словами тренера "Гента" Йесса Торупа, Яремчук через травму пропустить 2-3 місяці.
  • Провести хірургічне втручання змусило часте нагадування травми про себе.
  • 24-річний футболіст у цьому сезоні забив 17 голів і зробив 2 асисти в 30 матчах за клуб.
  • У кваліфікації Євро-2020 Яремчук забив 4 голи та став найкращим нападником збірної України.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Роман Яремчук
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