Форвард збірної України Яремчук поділився першим фото після операції

Нападник збірної України Роман Яремчук успішно переніс операцію. Футболіст бельгійського "Гента" переніс операцію на ахілловому сухожиллі.

Яремчук опублікував у своєму інстаграмі фото з клініки і написав, що повернеться.

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У коментарях Яремчука підтримали футболіст "Динамо" Микола Шапаренко, гравець "Ференцвароша" Ігор Харатін, партнери по команді – Мікаель Лустіг і Джонатан Девід у клуб Романа – "Гент".