Фран Соль прокоментував травму, яку отримав у матчі за "Динамо"

Іспанський нападник Фран Соль пропустить найближчі матчі київського "Динамо". Футболісту повинні зробити операцію через травму плеча.

Про це сам футболіст написав у себе в Instagram. При цьому зробив він це трьома мовами – іспанською, англійською та українською (хоч і з помилками).

Читайте також: Вимучена перемога "Шахтаря", втрата "Динамо", львівське дербі: головні підсумки 20-го туру УПЛ

"Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться зробити операцію після травми плеча... Я не можу бути більш сумним, зважаючи на прекрасні моменти, які я пережив після переходу в "Динамо". Всім дякую за підтримку", – написав Соль.

Вже у четвер, 7 березня, "Динамо" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі". Гра відбудеться у Лондоні. Матч-відповідь запланований на 14 березня. Між цими матчами "Динамо"зіграє дербі проти "Арсенал-Київ" 10 березня. 17 березня команда зіграє проти "Олімпіка" у чемпіонаті України.