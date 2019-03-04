Фран Соль прокоментував травму, яку отримав у матчі за "Динамо"
Іспанський нападник Фран Соль пропустить найближчі матчі київського "Динамо". Футболісту повинні зробити операцію через травму плеча.
Про це сам футболіст написав у себе в Instagram. При цьому зробив він це трьома мовами – іспанською, англійською та українською (хоч і з помилками).
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"Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться зробити операцію після травми плеча... Я не можу бути більш сумним, зважаючи на прекрасні моменти, які я пережив після переходу в "Динамо". Всім дякую за підтримку", – написав Соль.
Вже у четвер, 7 березня, "Динамо" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі". Гра відбудеться у Лондоні. Матч-відповідь запланований на 14 березня. Між цими матчами "Динамо"зіграє дербі проти "Арсенал-Київ" 10 березня. 17 березня команда зіграє проти "Олімпіка" у чемпіонаті України.
- Фран Соль отримав травму у матчі проти "Десни". Футболіст невдало приземлився на газон, після чого йому знадобилась допомога медиків.
- У київському клубі не повідомляють ні деталі травми, ні терміну відновлення гравця. За попередніми даними, "Динамо" залишилося без Соля на два місяці.
- У понеділок, 4 березня, футболіст має відправитися до Барселони на обстеження. За його підсумками стане відомий точний діагноз, а також терміни повернення форварда на поле
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