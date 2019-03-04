Фран Соль прокоментував травму, яку отримав у матчі за "Динамо"

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Фран Соль подякував за підтримку фанатам
Фран Соль подякував за підтримку фанатам / Сегодня

Іспанський нападник Фран Соль пропустить найближчі матчі київського "Динамо". Футболісту повинні зробити операцію через травму плеча.

Про це сам футболіст написав у себе в Instagram. При цьому зробив він це трьома мовами – іспанською, англійською та українською (хоч і з помилками).

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"Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться зробити операцію після травми плеча... Я не можу бути більш сумним, зважаючи на прекрасні моменти, які я пережив після переходу в "Динамо". Всім дякую за підтримку", – написав Соль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los peores pronósticos se confirman y voy a tener que pasar por quirofano por una lesión de hombro... no puedo estar más triste después del momento tan bonito que estaba viviendo con el @fc_dynamo_kyiv . Es lo que hay...a mirar hacia delante... gracias de antemano por los mensajes de ánimo. The worst predictions are confirmed and I'll have to go through surgery for a shoulder injury ... I can not be sadder after the beautiful moment I was living with the @fc_dynamo_kyiv. It is what it is ... looking forward is the key... thanks in advance for the messages of encouragement. Найгірші прогнози підтверджені, і мені доведеться пройти операцію для травми плеча ... Я не можу бути сумнішим після прекрасного моменту, коли я жив з @fc_dynamo_kyiv. завчасно дякую за заохочення.

Допис, поширений Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)

Вже у четвер, 7 березня, "Динамо" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі". Гра відбудеться у Лондоні. Матч-відповідь запланований на 14 березня. Між цими матчами "Динамо"зіграє дербі проти "Арсенал-Київ" 10 березня. 17 березня команда зіграє проти "Олімпіка" у чемпіонаті України.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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