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France Football назвав символічну збірну десятиліття

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Ікер Касільяс / Wikimedia commons

Авторитетне спортивне видання France Football (саме воно вручає нагороду найкращому футболісту "Золотий м'яч") назвало свою збірну десятиліття, що минає.

Основним критерієм при попаданні в список стала присутність гравців в топ-10 при голосуванні за "Золотий м'яч" за останні 10 років.

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До збірної десятиліття увійшли воротар Ікер Касільяс (Іспанія), захисники Філіп Лам (Німеччина), Вірджил ван Дейк (Нідерланди), Серхіо Рамос (Іспанія), Марсело (Бразилія), півзахисники Хаві (Іспанія), Лука Модріч (Хорватія), Андрес Іньєста (Іспанія), нападники Ліонель Мессі (Аргентина), Кріштіану Роналду (Португалія), Неймар (Бразилія).


Збірна найкращих гравців десятиліття за версією France Football (ілюстрація: France Football)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Неймар
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