France Football назвав символічну збірну десятиліття
Авторитетне спортивне видання France Football (саме воно вручає нагороду найкращому футболісту "Золотий м'яч") назвало свою збірну десятиліття, що минає.
Основним критерієм при попаданні в список стала присутність гравців в топ-10 при голосуванні за "Золотий м'яч" за останні 10 років.
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До збірної десятиліття увійшли воротар Ікер Касільяс (Іспанія), захисники Філіп Лам (Німеччина), Вірджил ван Дейк (Нідерланди), Серхіо Рамос (Іспанія), Марсело (Бразилія), півзахисники Хаві (Іспанія), Лука Модріч (Хорватія), Андрес Іньєста (Іспанія), нападники Ліонель Мессі (Аргентина), Кріштіану Роналду (Португалія), Неймар (Бразилія).
Збірна найкращих гравців десятиліття за версією France Football (ілюстрація: France Football)
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