У Франції провели нелегальні матчі: понад 400 осіб вибігло на поле – відео
У Франції, де достроково завершили футбольний сезон, за останній тиждень двічі були організовані нелегальні матчі.
24 травня "Нойхоф" і "Отп'єрр" зібралися аматорські команди двох районів французького Страсбурга. Ще 22 травня в місцевих соцмережах з'явився анонс про майбутній матч, незважаючи на заборону на проведення масових заходів за участю понад десяти чоловік, повідомляє Le Figaro.
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Також подібне сталося 26 травня під Парижем – у Гріньї. Аматорська команда "Гріньї" прийняла гравців із сусідньої комуни "Корбей-Есон".
Поліція вирішила не втручатися, хоча у країні через пандемію коронавірусу заборонені збори за участю більш ніж 10 осіб.
Своєю чергою мер Гріньї Філіп Ріо засудив у Twitter учасників матчу, заявивши, що вони "піддали небезпеці життя інших людей".