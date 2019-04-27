Французький боксер пообіцяв українцю Постолу війну в ринзі

Чемпіон IBO в першій напівсередній вазі Мохаммед Мімун (21-2, 2 КО) напередодні бою проти українця Віктора Постола (30-2, 12 КО) розповів про свої очікування від бою, заявивши, що в рингу буде війна, яку він виграє.

Мохамед Мімун, який на офіційній процедурі зважування виявився легшим за українця, заявив, що Постол хороший боксер.

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Я знаю, що це дуже хороший боксер, який був чемпіоном світу за версією WBC. Він брав участь у великих боях. У нас з ним в рингу буде війна, яку я виграю,

– сказав француз.

Найсильнішою якістю Постола він назвав розум, фізичні дані та довжину рук українця.

Це головний бій в моєму житті, тому я буду готовий на всі 100% і виграю цей поєдинок, щоб пізніше здобути титул WBC. Я покажу всім своїм шанувальникам гарний бокс, красивий бій, і я його виграю,

– резюмував боксер.

Поєдинок Віктор Постол – Мохамед Мімун – це відбірковий бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в 1-й напівсередній вазі (до 63,5 кг). Обидва боксери зароблять за бій по 20 тисяч доларів.

Двобій відбудеться у ніч з 27 на 28 квітня в Лос-Анджелесі на арені Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарді зустрічі Роберт Істер – Рансес Бартелемі за пояси IBO і WBA у легкій вазі.

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