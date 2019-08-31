Французький гонщик загинув після жахливої аварії у Формулі-2: відео

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Антуан Юбер
Антуан Юбер / racefans.net

Французький гонщик Антуан Юбер загинув в аварії гонки Формули-2 в Бельгії на трасі "Спа-Франкоршам". Трагічний інцидент стався у суботу, 31-го серпня.

На першому колі заїзду Юбер вилетів з траси, врізався в загородження, а після цього його болід за інерцією винесло назад на трек, де в нього на повній швидкості врізався Хуан-Мануель Корреа.

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ФІА з жалем повідомляє, що в результаті аварії, що сталася Антуан Юбер помер від отриманих травм. Лікарі констатували смерть о 18:35 за місцевим часом.

Хуан-Мануель Корреа перебуває в стабільному стані і вже був доставлений в лікарню в Льєжі. Більш детальна інформація про його стан буде оприлюднена пізніше,
– йдеться в офіційній заяві ФІА.

Відео аварії Юберга

Марино Сато, який також постраждав, після аварії сам вибрався з кокпіта й повернувся на піт-лейн.

Антуан Юбер – французький професійний гонщик, чемпіон серії GP3 2018 року. Юбер помер у 22 роки. 

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Теги: Спорт Формула-1 Втрати Новини Спорту
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